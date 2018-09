Jong AZ wint verrassend van Go Ahead Eagles

ZAANSTAD - In een doelpuntrijke wedstrijd heeft Jong AZ gewonnen van Go Ahead Eagles. De gasten uit Deventer verloren de koppositie en Jong AZ boekte de eerste overwinning: 3-2.

Het beloofde op voorhand een moeilijke wedstrijd te worden voor de Alkmaarders. In de vorige vier wedstrijden werd slechts één punt behaald en nu kwam koploper Go Ahead Eagles op bezoek. Toch schrikte dat Jong AZ niet af. In de zesde minuut ging Tijjani Reijnders makkelijk naar de grond en scheidsrechter Ingmar Oostrom zag er een strafschop in. Ferdy Druijf benutte die en maakte daarmee al zijn vierde doelpunt van dit seizoen.

Volop doelpunten

Halverwege de eerste helft kwam Go Ahead Eagles terug. Na een hoekschop bleef de bal hangen voor het doel van Jong AZ-keeper Jasper Schendelaar. Thomas Verheydt profiteerde na twee keer proberen: 1-1. Met het doelpunt werd het echt een wedstrijd en het spel golfde op en neer. Acht minuten voor rust kreeg Jong AZ wederom een strafschop. Druijf versierde hem deze keer, om vervolgens zijn tweede doelpunt van de avond te maken.

Leuke tweede helft

De ploegen namen geen gas terug in de tweede helft. Eerst schoot Reijnders vlak naast het doel van Go Ahead-doeman Verhulst, daarna kopte Jamie Jacobs keurig de 3-1 binnen voor de Alkmaarders. Jong AZ bleef aanvallen, maar kreeg na een krap uur weer een tegendoelpunt. Richard van der Venne schoot de bal prima achter Schendelaar met een volley.

Schendelaar ontwikkelde zich als een belangrijke man voor de Alkmaarders. Hij redde schitterend op een hard schot van Orhan Džepar. Jong AZ redde het en won voor de eerste keer dit seizoen: 3-2.

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Savastano, Weigelt, Kramer, Wijndal, Hoedemakers, Dekker (Kaandorp/63), Goudmijn (Teun Koopmeiners/73), Druijf (Duin/73), Jacobs, Reijnders

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst, Baas, Veldmate, Bosz (Bliek/79), Van der Venne, Stans, Bakx (Van Moorsel/58), Džepar, Verheydt (Pouwels/58), Navratil