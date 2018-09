Viswedstrijd voor gouden vrouwen: ''Hopelijk sla ik vanavond nog een vent aan de haak''

DE RIJP - Tradities moet je in ere houden. En dat gebeurt ook tijdens de kermis in De Rijp. Zo'n 150 verklede vrouwen deden daar vanmiddag mee aan een viswedstrijd. Het thema was goud. "Ik ga voor aal, rechtop in het pannetje."

Robert de Boer, voorzitter van Viscollege 'De Hengelaar' in de Rijp, weet al hoe laat het is als één van de dames een vis aan de haak heeft geslagen. "Daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Dan wordt er hysterisch gegild. En dan zorgen wij ervoor dat de vis op een nette manier van het haakje wordt gehaald."

Het vrouwenvissen in de Rijp kent al een lange traditie die ongeveer veertig jaar gelden begonnen is. "Er was altijd al een mannenwedstrijd en er was een groepje verklede vrouwen die besloot om ook mee te doen. Het is een viswedstrijd, maar het gaat ook om de originaliteit."

Vissen is bijzaak

En het lijkt ook vandaag vooral om de originaliteit te gaan. Want de dames hebben hun best gedaan om een zo leuk mogelijk thema te verzinnen. Zo zijn er de 'koffermeisjes', inclusief een Linda de Mol. Of een regenboog met aan het einde een pot met in het goud geklede dames. "Het vissen is eigenlijk bijzaak, behalve als je iets vangt, dan gaat het wel om het vissen natuurlijk."

Als de viswedstrijd voorbij is, wordt er gefeest in het naastgelegen café waar het vrouwenavond is. "Ik had wel een vis te pakken maar die ving ik voordat de wedstrijd begonnen was. Gepiekt op het verkeerde moment", zegt een vrouw. Een andere dame hoopt op bijvangst, vertelt ze: "Ik heb niets gevangen, maar wellicht sla ik vanavond wel een leuke vent aan de haak."