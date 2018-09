Deel dit artikel:













Dylan Groenewegen wint Kampioenschap van Vlaanderen Foto: Cor Vos

AMSTERDAM - De 103e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen is op naam komen te staan van Dylan Groenewegen. De 25-jarige Amsterdammer van LottoNL-Jumbo was in Koolskamp John Degenkolb en Jasper Stuyven te snel af.

De 186 kilometer lange eendagskoers mondde uit in een massasprint. Die won Groenewegen met overmacht. Vorig jaar won de Colombiaan Fernando Gaviria het Kampioenschap van Vlaanderen. “Het doet deugd om hier eindelijk een keer te winnen”, aldus Groenewegen. “Vorig jaar werd ik hier tweede en ik ben hier ook al eens ziek geweest en hard gevallen. Dan is het leuk dat het nu wel lukt.” Prachtseizoen

Voor de sprinter was het de dertiende seizoenszege. "Het team heeft vandaag weer goed gewerkt en ik ben mijn ploeggenoten daar dankbaar voor. Het is een prachtseizoen tot nu toe. Ik ben heel erg blij met mijn dertiende overwinning.”