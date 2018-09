Deel dit artikel:













Mogelijke mensensmokkel in Zaandam Foto: Shutterstock

ZAANDAM - In een loods op een industrieterrein in Zaandam zijn kamertjes gevonden met twaalf slaapplekken, mogelijk gebruikt voor het onderbrengen van illegalen. De Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie, doorzocht de loods in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel.

In een verborgen ruimte in het pand werden met hulp van een politiehond twee illegalen uit Oekraïne aangetroffen. De loods was ingericht als woon- en werkruimte en had geen goede vluchtwegen of ventilatie. Het was er volgens de veiligheidsregio ook brandgevaarlijk. Het onderzoek naar mogelijke mensensmokkel begon in de zomer toen bleek dat uit de loods mensen naar bouwlocaties werden vervoerd en daar tegen een zeer laag uurtarief werkten. Toen werden al tien illegalen uit Wit-Rusland en Oekraïne aangetroffen. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad spreekt van 'misstanden van de ergste soort'. Hij heeft de loods voor drie maanden laten sluiten.