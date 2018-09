Tuba raast over Noord-Holland: meldingen uit Alkmaar en Castricum

ALKMAAR - Zeldzaam zijn ze niet, een bijzonder gezicht is het wel: over een deel van Noord-Holland raasde vanochtend een zogeheten tuba.

Vanuit meerdere kernen in de regio Alkmaar kwamen foto's van amateurfotografen binnen die het natuurfenomeen rond 10.00 uur hadden vastgelegd. Zo werd bovenstaande video gemaakt vanaf camping De Nesse in Castricum en kiekte ook Jaap Snijder uit Alkmaar de wervelwind. Ook in Heiloo werd hij gezien.

Een woordvoerder van het KNMI laat na overleg met een meteoroloog van het weerinstituut weten dat het inderdaad om een windhoos gaat. Maar omdat de windhoos op de foto's de grond niet raakt, wordt het een tuba genoemd. "Als zo'n windhoos de grond raakt, geven we een waarschuwing, maar dat is vandaag dus niet gebeurd."