Klimmen, springen, glijden én kruipen op de langste stormbaan ter wereld in Den Helder

DEN HELDER - Den Helder doet een gooi naar het record van de langste stormbaan van de wereld. De baan is 535 meter lang en staat op de rijkswerf Willemsoord. Leerlingen van Scholen aan Zee mochten de stormbaan vandaag uitproberen. En met veel plezier: "Gaaaaaaf!"

Klimmen, springen, glijden en kruipen: honderden leerlingen van Scholen aan Zee proberen zich een weg te banen over de tientallen opblaas-obstakels. Met de lange baan sneuvelt het oude record van 490 meter.

De opblaasbaan is een alternatief voor de Mega Monster Modderchallenge. "Toen we bedachten dat we alles zelf moesten bouwen, zijn we gaan zoeken naar alternatieven en dit is de beste oplossing", vertelt organisator Rik Niks aan NH Nieuws. "Je kunt natuurlijk ook 100 meter doen, maar wij gaan voor het record."

De stormbaan is morgen open voor iedereen. Dan komt ook de notatris meten voor het officiële predikaat. Scholieren hebben de baan al goedgekeurd: "Wel zwaar joh, ik ben kapot. Echt gaaf!"

Wil je je vrienden uitdagen voor een race op de stormbaan? Tag ze dan onder ons bericht op Facebook!