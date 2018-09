Deel dit artikel:













Automobilist en drie kinderen naar ziekenhuis na botsing tegen boom in Velserbroek Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch

VELSERBROEK - Een automobilist met drie kinderen in z'n auto is vanmiddag op een rotonde in Velserbroek tegen een boom gebotst. De vier zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de rotonde waar het Sri Lanka Bastion en de Vromaadweg op uitkomen. Op foto's van de nasleep van het ongeval is te zien dat de auto de stoep is opgereden en vervolgens tegen een boom in een perkje tot stilstand kwam. Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat de auto rechtdoor over de rotonde reed. Behalve de politie werden ook de brandweer en ambulancepersoneel opgeroepen. Voor zover bekend zat er niemand bekneld. Een politiewoordvoerder laat weten dat het letsel lijkt mee te vallen, maar dat de slachtoffers wel voor controle naar het ziekenhuis zijn gebracht. De kinderen zijn tussen de 8 en 11 jaar oud. Het autowrak wordt door een berger weggesleept.