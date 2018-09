FC Volendam speelt gelijk in slaapverwekkend duel

VOLENDAM - De vijfde wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie was er voor FC Volendam eentje om gauw te vergeten. De ploeg pakte een punt tegen TOP Oss in een matige wedstrijd zonder doelpunten.

De stemming voor de wedstrijd was niet geweldig aan de kant van FC Volendam. Slechts één punt werd er gepakt uit de eerste vier wedstrijden en vorige week ging de ploeg hard onderuit tegen Go Ahead Eagles met 3-0. Misha Salden probeerde het om te draaien door flink wat wisselingen door te voeren.

Lees ook: Salden gooit basis FC Volendam op de schop

Het duel begon slaapverwekkend. De sfeer in het KRAS Stadion hielp daar niet bij. Zoals vaker dit seizoen was het erg rustig op de tribunes. Pas na een half uur konden de toeschouwers die er wel zaten enige actie zien. Een voorzet op aanvaller Teije ten Den van de Volendammers werd gepromoveerd tot grote kans: zijn kopbal spatte op de kruising. Met die kans kwam de wedstrijd tot leven. Na een hoekschop van FC Volendam was Cas Peters gevaarlijk, maar hij mikte net over. Ook Nick Runderkamp en Darryl Bäly rammelden aan de poort van TOP Oss.

Matige tweede helft

De tweede helft was niet veel beter dan de eerste. Lion Kaak had wel iets moois in gedachten. Van 35 meter probeerde hij FC Volendam-keeper Jordi van Stappershoef te verrassen, maar schoot naast. De beide ploegen presteerden onder de maat en de wedstrijd kabbelde voort. In het laatste kwartier van de wedstrijd kwamen er zowaar nog kansen. Van Stappershoef was een paar keer alert op gevaarlijke situaties. Zo stopte hij de inzet van TOP Oss-aanvaller Huseyin Dogan. Ook pakte hij een stiftje van Bryan Smeets. De aanvallers van Het Andere Oranje konden niet veel meer brengen en zo sloten beide ploegen de matige pot af met een 0-0 eindstand.

Opstelling FC Volendam: Van Stappershoef, Schouten, Tol, Evers, Bäly, Plat, Visser, Runderkamp (Berenstein/90), Doodeman (Kaars/67), Ten Den, Peters

Opstelling TOP Oss: Olij, Asmelash, Pique, Van den Herik, Fleuren, Van der Sluys (Rommens/26), Nieveld, Kaak, Smeets, Oratmangoen (Ladan/69), Dogan (N'Koyi/90)