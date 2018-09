Deel dit artikel:













Nestlé gaat ontbossing tegen met satellietbeelden Foto: Shutterstock

AMSTELVEEN - Nestlé gaat palmolievelden in de gaten houden met satellietbeelden om ontbossing tegen te gaan. Het is de bedoeling dat het bedrijf in 2020 geen palmolie meer koopt bij plantages die bijdragen aan ontbossing.

"In 2010 hebben we een No Deforestation-toezegging gedaan waarin staat dat al onze producten wereldwijd niet zullen worden geassocieerd met ontbossing in 2020", zegt executive vice president Magdi Batato van Nestlé. Volgens het bedrijf was in 2017 63 procent van de toeleveringsketen vrij van ontbossing. Starling

De satelliet die toeziet op de palmolievelden heet Starling. Airbus en The Forest Trust, een goed doel dat strijdt tegen ontbossing, ontwikkelden dat systeem. Vanaf december gebruikt Nestlé Starling bij alle palmolieleveranciers.