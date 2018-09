Kinderen uit groep 8 kunnen steeds beter hoofdrekenen, jij ook?

NOORD-HOLLAND - Waar vroeger nog het vak hoofdrekenen veel kinderen nachtmerries bezorgden, kunnen kinderen uit groep 8 steeds beter hoofdrekenen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

In 2016 haalden 13,6 procent van de leerlingen nog lage scores voor het onderdeel hoofdrekenen op de Centrale Eindtoets. In 2017 was dit percentage minder: toen scoorde 7,5 procent van de achtsegroepers in Noord-Holland slecht voor hun rekenkunde.

Ben jij benieuwd hoe het met jouw hoofdrekenvaardigheden staat? NH Nieuws selecteerde tien vragen uit eerdere Centrale Eindtoetsen, zodat jij je kennis kan testen! Zit je in de app? Klik hier!