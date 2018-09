Deel dit artikel:













Georges Lotze maakt zich op voor finale The Voice: "Ik ben zo dichtbij" Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Een spannende dag voor Georges Lotze (61). De rasechte Noord-Hollander staat in de finale van The Voice Senior. Vanavond is naast de coach tevens de kijker aan zet. Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt in RTL Late Night met Twan Huys.

Ondanks alle aandacht blijft de Purmerender nuchter. "Ik ga zo direct nog wat dingetjes doen. Ik ben nooit zo van dat zenuwachtige gedoe." Toch realiseert Georges zich goed hoe bijzonder het is wat hem overkomt: "Ik ben gewoon bevoorrecht." LEES OOK: Finaleplek voor Noord-Hollandse Georges Lotze in The Voice Senior Het zangtalent heeft goede hoop op de winst, maar blijft bescheiden. "Er zijn hele goede kandidaten. Je moet ook een gunfactor hebben. Als ik niet win is het ook goed, ik heb er goede contacten aan over gehouden." Concurrentiestrijd

Onder de kandidaten is totaal geen sprake van een concurrentiestrijd, volgens Lotze heeft de hoge leeftijd van de zangtalenten daar alles mee te maken. "Iedereen heeft al zoveel meegmaakt. We gunnen het elkaar allemaal, we hebben elkaar gesteund. We geven elkaar ook advies." Spik en span

Lotze's vrouw Irene gaat minder goed met de spanning om. "Ze werd vannacht wakker en loopt alleen maar schoon te maken. Het huis is nog nooit zo schoon geweest." Georges kan rekenen op veel steun van zijn vrienden en familie. Zij namen deze video op om hun held heel veel succes te wensen: