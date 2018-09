Inwoners en gemeenteraad Aalsmeer: "Trek vrijstelling nachtvluchten in"

AALSMEER - Aalsmeer heeft het gehad met de overlast die Schiphol veroorzaakt. Vooral de tijdelijke vrijstelling die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft gekregen voor de nachtelijke starts en landingen op de Aalsmeerbaan is de gemeente een doorn in het oog. Inwoners trekken het niet meer en de gemeenteraad wil van de vrijstelling af.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vrijstelling voor 270 nachten stond gisteravond hoog op de agenda tijdens een commissievergadering van de gemeente Aalsmeer. LVNL heeft van de minister van Infrastructuur en Waterstaat vrijstelling gekregen om tijdens de verbouwing van de 101 meter hoge verkeerstoren de Aalsmeerbaan te gebruiken. Meerdere politie partijen in de gemeenteraad wil dat die vrijstelling wordt ingetrokken.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland gaat het maar om twee tot vier nachten in een periode van negen maanden. Tot 1 juli 2019 zitten de verkeersleiders in de lagere noodtoren en daar is 's nachts het zicht op de andere start- en landingsbanen beperkt. LVNL maakt tijdens de verbouwing gebruik van waarnemers die de verkeersleiders ondersteunen. Zij informeren de mensen in de toren over "mogelijke onregelmatigheden", aldus LVNL.

Zulke 'onregelmatigheden' betekenen dat als de Zwanenburgbaan, waar de waarnemers staan, plotseling niet gebruikt kan worden, dat er uitgeweken mag worden naar de Aalsmeerbaan. Daar verzet de Aalsmeerse bevolking zich nu tegen, met de gemeenteraad en de wethouder aan hun zijde.

"Genoeg is teveel"

Met meer dan 100.000 van de 500.000 vliegbewegingen per jaar die op de Aalsmeerbaan worden afgehandeld, is de grens voor de omwonenden bereikt. Sterker nog: de Aalsmeerders vinden dat Schiphol en LVNL de grens al hebben overschreden. "Niet genoeg is genoeg, maar genoeg is teveel", wordt meerdere malen tijdens de commissievergadering door zowel raadsleden als inwoners benadrukt.

Al gaat het maar om maximaal vier nachten deze komende negen maanden, de Aalsmeerders trekken het niet meer: "Waarom snapt LVNL niet dat ook twee of drie nachten geen doen is in Aalsmeer", zegt Jan Boomhouwer die de gemeenteraad toesprak, "er vliegen honderdduizend vliegtuigen overdag. Dus wanneer zullen die mensen die nachtrust gaan inhalen."

Wantrouwen

Sietske Bon-van den Broek vraagt zich af of Schiphol niet weer met grote voeten betreedt: "en zullen zij zich weer niet houden aan allerlei afspraken." Het tekent het wantrouwen van de inwoners. Ze geloven er maar weinig van dat de luchthaven en de verkeersleiding zich aan hun woord houden en de Aalsmeerbaan 's nachts zullen ontzien.

Veel te vrijblijvend

Voor wethouder Robbert-Jan van Duijn is alleen maar het woord van LVNL dat zij zich zullen beperken tot vier nachten niet voldoende: "Zo'n vrijstelling wordt afgegeven door de minister en daar worden afspraken gemaakt dat het wel zal meevallen met de overlast, een paar nachten misschien. Maar maak het dan hard en maakt het juridisch. Dan is het ook te handhaven. En dat is het hele probleem hiermee, het is veel te vrijblijvend allemaal."

De vrijstelling geldt sinds 1 september en wethouder Van Duijn verwacht niet dat hij nog zal worden ingetrokken. Tot nu toe is de Aalsmeerbaan nog niet gebruikt voor nachtvluchten.