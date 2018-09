De Jong: "Scoren zou heel lekker zijn, zal tijd worden"

AMSTERDAM - Kersvers Oranje-international Frenkie de Jong is deze week weer aangesloten bij de Ajax-selectie. De 21-jarige middenvelder ging zonder verwachtingen naar Zeist voor een interlandbreak met Oranje en heeft zijn eerste trip met het Nederlands elftal als positief ervaren.

"Ik denk dat ik me over het algemeen prima staande heb gehouden", aldus De Jong. "Maar in het begin is natuurlijk ook alles positief en wordt er alleen naar de positieve punten gekeken. Maar ik moet nu zorgen dat ik een vaste waarde wordt in het Nederlands elftal."

Ondanks dat De Jong zoveel indruk maakte in Oranje en eerder in het eerste elftal van Ajax, hoeven de supporters niet bang te zijn dat De Jong in de winterstop vertrekt. "Ook al staan de clubs voor de poorten, ik principe zal ik dit seizoen gewoon bij Ajax afmaken."

FC Groningen

Vorig seizoen wist de middenvelder niet te scoren in de eredivisie. Ook dit seizoen staat zijn doelpuntenproductie nog op nul. Of hij tegen Groningen wel gaat scoren? De Jong: "Dat zou heel lekker zijn een keer. Dat zal tijd worden, maar als ik de mensen was zou ik daar niet op inzetten. Hopelijk wordt het een overwinning voor ons met mooi voetbal en aan de mensen tevreden naar huis."