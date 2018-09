Gewonde zwaan van A9 bij Amsterdam-Zuidoost gered

AMSTERDAM ZUIDOOST - Een klein leger aan hulpdiensten heeft vanmiddag een gewonde zwaan van de A9 gehaald. Het dier zat ter hoogte van Amsterdam-Zuidoost op de vluchtstrook en maakte weinig aanstalten daar te vertrekken.

Nadat een voorbijganger bij Rijkswaterstaat melding had gemaakt van de watervogel op het asfalt, werd er een weginspecteur op af gestuurd.

Zodra de rechter rijstrook was afgezet, werd een begin gemaakt met de reddingsoperatie. Daarbij werd de weginspecteur bijgestaan door de politie en dierenambulance.

Die laatste partij heeft de zwaan meegenomen, zodat hij onder hun toezicht kan herstellen en aansterken. Het is niet bekend of de zwaan is aangereden of de verwondingen op een andere manier heeft opgelopen.