Tien auto's vernield in centrum Hoorn

HOORN - Vandalen hebben vannacht in de binnenstad van Hoorn een groot aantal auto's vernield. De politie heeft inmiddels tien meldingen binnen van gedupeerde eigenaren.

De eigenaren van zes auto's die stonden geparkeerd aan de Nieuwe Wal in het Julianapark troffen hun voertuigen vanochtend met ingeslagen ruiten aan. Dat was ook het geval bij twee geparkeerde voertuigen in de Pollstraat, bij één auto in de Scheerder en bij een auto op het Petmolenpad.

De politie tast nog in het duister over het motief van de vernielingen. Ook is nog niet geheel duidelijk of er spullen uit de auto's zijn gestolen. De politie komt graag in contact met getuigen.