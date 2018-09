Duizend euro voor gouden tip in zoektocht naar vermiste Astrid (53)

KOOG AAN DE ZAAN - Wie de gouden tip kan geven in de vermissingszaak van Astrid Rousse uit Koog aan de Zaan krijgt een beloning van 1.000 euro. Dat heeft haar zoon Roberto aan NH Nieuws laten weten.

Astrids' partner heeft de beloning uitgeroepen. Na bijna een maand zoeken is er nog steeds geen spoor van de vrouw. "We krijgen hier en daar wel wat informatie, maar het is weinig concreet", vertelt Roberto. "Het is sowieso angstig stil. Wellicht helpt deze beloning."

Een paar weken geleden hebben duikers op een specifieke plek in de Zaan gezocht, omdat speurhonden aansloegen op die locatie. Dat leverde niks op.

Schiedam

De enige plek waar nu nog gezocht kan worden is in Schiedam, omdat Ingrid een sterke binding had met deze plek. "We hebben afgelopen week nog de bewakingsbeelden bekeken van een supermarkt daar, maar helaas was de gespotte vrouw niet mijn moeder. Mogelijk gaan we binnenkort nog een keer de straten op. Het is afwachten."