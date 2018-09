VIDEO: Baasje en brandweer redden kat in het nauw

HILVERSUM - Een heldenactie in Hilversum. Een kat zat op een metershoog dak aan de Groest en kon geen kant op. De eigenaresse zelf wist met behulp van de brandweer het hulpeloze beestje te redden.

Met een grote lift konden de redders naar de kat toe, die zich letterlijk in het nauw had gedreven. Het is niet bekend hoelang het arme diertje al op het dak zat.

Lees ook: Kat Mindy ontsnapt aan dood: ze wandelde in de Velsertunnel

Zodra het baasje haar kat te pakken had, belaadde zij die met kusjes. Samen kwamen ze veilig op de grond terecht. "Snel naar binnen!", was de reactie van het baasje, die haar kat komende tijd waarschijnlijk niet uit het oog verliest.

Hoe de reddingsactie precies ging, zie je hier!