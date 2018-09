Dolberg maakt maandag rentree bij Jong Ajax

AMSTERDAM - Kasper Dolberg maakt maandagavond zijn rentree voor Ajax. De Deense spits gaat minuten maken voor Jong Ajax in het competitieduel met Helmond Sport.

Dat meldt Ajax-trainer Erik ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie. Dolberg (20) speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen maar 143 minuten in het shirt van de Amsterdammers, omdat hij last had van een voetblessure. De aanvaller ging wel mee met Denemarken naar het WK in Frankrijk, maar werd in de voorbereiding van het huidige seizoen getroffen door een buikblessure.

"Gelukkig gaat het nu goed met hem", zegt Ten Hag. "Hij zit nog niet bij de selectie voor het duel van zaterdag met FC Groningen. Want dan zou hij maandag niet met Jong Ajax kunnen spelen. Als het maandag goed gaat, dan zou hij wel in de selectie kunnen zitten voor de wedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene."

Jong Ajax speelt maandagavond om 20.00 uur tegen Helmond Sport.