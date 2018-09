Deel dit artikel:













NH Sport op vrijdag: kraker voor Telstar, lastig duel Volendam Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - Een ware topper in de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie vanavond in NH Sport. Telstar, koploper in de eerste periode met zes punten uit twee duels, speelt uit bij SC Cambuur. Ook de Friezen hebben in de eerste periode nog geen puntverlies geleden. FC Volendam ontvangt TOP Oss.

Waar Telstar het nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie begon met twee kleine nederlagen, lijkt de ploeg van trainer Mike Snoei de vorm nu te pakken te hebben. Er werd van zowel Jong FC Utrecht (2-0) als FC Dordrecht (1-4) gewonnen, waardoor de club uit Velsen-Zuid nu bovenaan staat in de eerste periode. Tweede plaats

Ook tegenstander Cambuur is de competitie goed gestart. Onder trainer René Hake pakte de Friese club tien punten uit vier wedstrijden, waardoor de ploeg nu de tweede plaats op de ranglijst innneemt. De wedstrijd in het Cambuurstadion begint om 20.00 uur. Rob Wanst doet voor NH Sport verslag vanuit Leeuwarden. Volendam

Net als vorig seizoen kent FC Volendam een zeer matige start in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Misha Salden haalde één schamel puntje binnen in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (1-1). De andere drie duels gingen verloren. Salden hoopt vanavond op de ommekeer tegen het goed presterende TOP Oss. Dat gaat hij proberen te bewerkstelligen door drie wijzigingen aan te brengen in zijn elftal. Ties Evers, Nick Runderkamp en Teije ten Den beginnen in de basis in het Kras Stadion. Dat gaat ten koste van Paul Kok, Rodney Antwi en Enzo Stroo. Oss verrast

TOP Oss is het seizoen gestart met negen punten uit vier wedstrijden en dat mag verrassend worden genoemd. De Brabanders versloegen afgelopen week FC Twente in de Grolsch Veste (1-2) en wonnen ook van Jong PSV en MVV Maastricht. Of zij ook opgewassen zijn tegen FC Volendam hoor je vanavond van verslaggever Edward Dekker en analist Edwin Keizer. De uitzending van NH Sport met Nicolas Ruis begint vanavond om 19.00 uur.