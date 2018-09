Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Papa Vejinovic: "Alle cliches kloppen" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Een speciale week voor Marko Vejinovic. De middenvelder van AZ is de trotse vader geworden van een gezonde zoon, Matea. Het is voor de kersverse vader de eerste keer dat hij dit meemaakt. "Het is zo moeilijk om zoiets te omschrijven."

"Je hele wereld en gevoel veranderen binnen een moment. Niks is meer belangrijker, dan dat kleine jochie", aldus een zeer gelukkige Marko Vejinovic. Revalidatie

Buiten het veld gaat het dus goed met de trotse papa, maar ook daar binnen. Bijna een jaar keek hij vanaf de zijkant toe door een gescheurde kruisband, maar nu zit zijn revalidatie er zo goed als op. "Trainingsfit ben ik en conditioneel gaat het hartstikke goed. Dat breid je steeds meer uit en nu zit ik te popelen om wedstrijdminuten te mogen maken." Vejinovic liep de blessure vorig seizoen op in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Een verschrikkelijk moment en dat zette hem wel aan het denken. "Het heeft me met beide benen op de grond gezet. Je moet van elk moment genieten en in het hier en nu leven." Tribune

Zondag als Feyenoord opnieuw naar Alkmaar komt, zit de middenvelder nog op de tribune. Volgende week hoopt hij wedstrijdritme op te doen. "Er worden wat oefenduels georganiseerd. Dan hoop ik na twee a drie wedstrijden weer volledig te kunnen aansluiten bij de groep." AZ - Feyenoord gaat dit weekend ondanks de politiestakingen gewoon door. Het duel begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op deze site en op Facebook. Lees ook: AZ - Feyenoord gaat zondag 'gewoon' door