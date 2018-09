NOORD-HOLLAND - Voor de Noord-Hollander is een gezonde leefomgeving heel belangrijk. Daarom staat NH Nieuws deze week in het teken van een 'gezonde groene leefomgeving'.

Tegelijkertijd vraagt de toenemende woningbouw, de mobiliteitswensen en economische ontwikkeling ook veel van het landschap en de natuur. Daarom zoekt de provincie naar een goede balans. Wat doet de provincie met natuur, landbouw en milieu om een groene gezonde leefomgeving te behouden en te vergroten? NH Nieuws zoekt het deze week uit.

Op onze website, app, tv, radio en sociale media brengen we vanaf vandaag volop verhalen over onder andere de Duintuin in Wijk aan Zee, het succes van Land en Boschzigt in Graveland, Zilte landbouw op Texel en de Westfriese Tafel.

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema een 'gezonde groene leefomgeving'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over een 'gezonde groene leefomgeving'.