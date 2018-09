AZ legt doelman Bakker vast tot medio 2021

ALKMAAR - AZ-doelman Mees Bakker (17) heeft zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract. Dat maakt de Alkmaarse club vrijdagochtend bekend.

Bakker keept al sinds zijn elfde voor de Alkmaarders en tekent een contract dat hem tot medio 2021 aan AZ bindt. Het keeperstalent staat al jaren te boek één van de beste doelmannen in zijn leeftijdscategorie. Op 20 augustus maakte hij ook al zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij verdedigde het doel van Jong AZ in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Almere City.

"Het betekent voor mij heel veel om bij deze club te tekenen", zegt Bakker, die in mei met Oranje onder 17 Europees kampioen werd, op de site van de club. "Ik ga al van jongs af aan naar het stadion en dan is het heel mooi om hier nu onder contract te staan. Ik hoop binnen nu en drie jaar in het doel van AZ 1 te staan. En uiteindelijk wil ik ook het Nederlands Elftal halen en daarmee op het WK spelen. Dat is mijn droom."

Huiberts

Max Huiberts, directeur van de Alkmaarse club, is content met het eerste profcontract van de jonge doelman uit Heiloo. "Wij zijn blij dat Mees zijn eerste contract heeft getekend", begint hij. "Mees is een talentvolle jonge doelman, die niet voor niets al zijn debuut in het betaald voetbal heeft gemaakt. Mees ontwikkelt zich goed en dat willen we belonen. We zien veel potentie in hem en daar is dit meerjarige contract het bewijs van."