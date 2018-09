Toch akkoord over nieuwe politie-cao: acties van de baan

AMSTERDAM - De aangekondigde acties van de politie voor een nieuwe cao zijn van de baan. De politie-vakbonden hebben een akkoord bereikt, zo meldt de NOS.

De politie krijgt er de komende drie jaar tijd ruim 8 procent salaris bij en daarbij twee keer een uitkering van 400 euro in 2018 en 2019. Ook wordt de werkdruk van agenten aangepakt door meer mensen aan te nemen. Het herstelplan dat de politiebonden hebben opgesteld, is daarbij het uitgangspunt, melden de bonden. Politiemensen krijgen meer zeggenschap over hun rooster.

De politie dreigde met een grote actie als er vanavond nog geen akkoord is bereikt. Er zou dan alleen bij grote nood worden uitgerukt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wilde de actie via een kort geding voorkomen. Dat is nu dus van de baan.

Vanochtend werd al duidelijk dat er bijna een akkoord was. Volgens voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp waren er nog twee punten waar ze uit moeten komen.

Lees ook: Politie komt alleen nog bij echte nood: "Heftigste actie ooit"