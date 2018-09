Gemeente traag met beantwoorden e-mail

NOORD-HOLLAND - De helft van de gemeenten in de Metropoolregio reageert niet 'op tijd' op een per mail gestelde vraag. Zij halen de termijn van twee dagen niet waarbinnen overheidsorganisaties, volgens hun eigen regels, antwoord moeten geven op simpele vragen.

Wij Verdienen Beter, dat onderzoek doet naar de toegankelijkheid van de overheid, stelde namens de fictieve 'mystery burger' Eef van der Velden per mail of via een contactformulier een vraag aan de gemeenten: 'Ik wil graag weten waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Kunt u mij de gemeentebegroting van 2018 sturen?'

Niet geantwoord

In de Metropoolregio hadden dertien gemeenten binnen een maand nog niet geantwoord op de vraag. Gemeenten die na een maand nog niet hadden geantwoord kregen diezelfde mail nog een keer. De gemeenten Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel en Laren hadden de simpele vraag binnen vier maanden nog niet beantwoord.

Kijk hier hoe uw gemeente in de Metropoolregio met de vraag omging

Ook keek Wij Verdienen Beter hoe toegankelijk de website van de gemeente is en of er naar onnodige informatie zoals een BSN-nummer wordt gevraagd.