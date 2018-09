Deel dit artikel:













Ikea Amsterdam gaat dieselvrachtwagens vervangen door elektrische voertuigen Foto: NH Nieuws/Roderick de Veen

AMSTERDAM - Ikea gaat alle dieselvrachtwagens in Amsterdam vervangen door elektrische voortuigen. Dat kondigt CEO Jesper Brodin aan. In 2020 wil het bedrijf alle bezorgingen in Amsterdam op een emissie-vrije manier doen.

Naast Amsterdam zal Ikea ook in Los Angeles, New York, Parijs en Shanghai de overstap maken naar elektrisch transport. In 2025 wil de woonwinkelweten op alle plekken elektrisch rijden. Duurzaam groeien

Het bedrijf versnelt het proces in vijf steden omdat het graag duurzaam wil groeien, zegt Brodin. Eerder sloot Ikea zich al aan bij The Climate Group, waarmee het bij wil dragen aan de transitie naar elektrisch rijden in 2030. Het is nog niet bekend wanneer Ikea de eerste dieselvrachtwagens zal vervangen in Amsterdam.