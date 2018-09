Verdachte (20) dodelijk ongeluk Anna Paulowna langer vast

ANNA PAULOWNA - Siem B. blijft nog zeker dertig dagen vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten. De 20-jarige man uit Oudesluis werd als verdachte aangehouden na het dodelijke ongeluk in Anna Paulowna, waarbij twee weken geleden drie tieners om het leven kwamen.

Volgens een woordvoerder van het OM is het onderzoek naar wat er precies gebeurd is nog in volle gang. Daarom blijft Siem B. nog vastzitten. "De verdachte is woensdag in de raadkamer geweest en heeft toen te horen gekregen dat hij nog zeker dertig dagen in hechtenis wordt genomen."

Shock

Vorige week werd bekend dat B. niet langer in beperking zit. Hij mag inmiddels met meer mensen dan alleen zijn advocaat praten. Die liet eerder weten dat zijn cliënt "er geestelijk slecht aan toe is". Hij zou in shock verkeren over wat er is gebeurd en vond het zwaar dat hij niet bij de uitvaart van zijn omgekomen vrienden kon zijn.

