Hoornsebrug Purmerend vanaf volgende week 12 weken dicht Foto: Google Maps

PURMEREND - De Hoornsebrug in Purmerend is vanaf aanstaande maandag twaalf weken gesloten voor alle weg- en vaarverkeer. Tijdens deze periode wordt er flink onderhoud gepleegd aan de brug, die een belangrijke verkeersader is naar het centrum van Purmerend.

Volgens de gemeente Purmerend is onderhoud 'hard nodig'. Sommige onderdelen stammen nog uit de jaren '60 en zijn anno 2018 gedateerd. Zo wordt onder andere het beweegbare deel van de brug volledig vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen via twee tijdelijke bruggen toch aan de overkant komen. Het autoverkeer wordt omgeled via de Purmersteenweg, Burgemeester D. Kooimanweg en Hoornselaan. Alle winkels blijven bereikbaar. Boten worden, volgens de gemeente, al ver voor de brug op de hoogte gebracht van de gesloten brug.