Holland Acht mist WK-finale, vrouwen acht wel geplaatst Foto: NH Nieuws

PLOVDIV - De Holland Acht heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van het WK in Plovdiv. Het vlaggenschip van de Nederlandse roeibond eindigde in de herkansingen als derde, waardoor zij genoegen moeten nemen met een plek in de B-finale op zondag. De vrouwen acht haalde wel de A-finale.

De Holland Acht, die met Freek Robberts, Lex van den Herik, Vincent van den Want en Ruben Knab vier roeiers van Nereus telt, moest Groot-Brittanië en Roemenië voor zich laten. Vorige maand in Glasgow pakten de mannen nog zilver tijdens het EK. Destijds wisten ze Roemenië wél achter zich te houden. Op het vorige WK werd de Holland Acht vierde. Vrouwen acht

Voor de vrouwen acht was het wel een succesvolle dag. De roeisters, met Dieuwke Fetter, Aletta Jorritsma (beide Nereus), Lies Rustenburg en Carline Bouw (beide Skøll) in de gelederen, waren de besten in de herkansingen en dwongen daarmee een plek in de A-finale af. Bij het wereldkampioenschap van vorig jaar eindigde de vrouwen acht op de zesde plaats.