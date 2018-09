Deel dit artikel:













Opnieuw goud voor Toussaint op 50 meter rugslag Foto: Pro Shots/Insidefoto

DOHA - Kira Toussaint (24) heeft opnieuw goud veroverd op de 50 meter rugslag. Waar ze vorige week nog de snelste was tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Kazan, kwam ze woensdag tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd in Doha ook als eerste bij de finish aan.

De geboren Amstelveense noteerde een tijd van 28,01. Vorige week zegevierde ze nog met een tijd van 28,18. De zwemster was tevreden met de tijd, vertelt ze. "In Kazan was ik nog verbaasd. Ik ben er heel blij mee. Het ging heel lekker en uiteindelijk leverde het een mooie tijd op." Ranomi Kromowidjojo eindigde op dezelfde afstand als tweede in Doha. Zij zwom een persoonlijke record van 28,49.