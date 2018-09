Telefoon thuisvaccinatiebedrijf roodgloeiend na uitbraak meningokokken: "Voorraad bijna op"

HOOFDDORP - Jongeren en baby's worden vanaf morgen uitgenodigd om een vaccinatie te halen tegen meningokokken. De dodelijke variant type W. rukt sinds korte tijd op en heeft al meerdere levens geëist. Ook thuisvaccinatiebedrijf Premeo heeft het er druk mee: zij zijn al bijna door de voorraad heen.

Dinsdag kwam in meerdere media naar voren dat meningokokken type W., een zeldzame, dodelijke variant van de ziekte meningokokken, zich verspreidt door het land. Vanaf aankomend weekend krijgen baby's tot 14 maanden oud en jongeren, de risicogroepen, de oproep zich te laten vaccineren door de GGD.

Maar sommige ouders willen niet wachten op de uitnodiging. Zij nemen het heft in eigen handen en bellen thuisvaccinatiebedrijven, zoals Premo in Hoofddorp. "We merken heel duidelijk dat mensen sinds dinsdag bij ons afspraken proberen te maken", vertelt Serko Hermans, algemeen directeur van Premeo.

Druk op voorraad

De afgelopen 24 uur zijn er volgens Hermans al 36 afspraken gemaakt. "We hebben nog nooit eerder zoveel drukte meegemaakt", aldus de algemeen directeur. "Het geeft druk op onze voorraad. Die is namelijk bijna op."

Tot nu toe gaat het volgens Hermans goed met de afspraken en is nog niemand de deur gewezen, maar hoe lang de voorraad strekt is onduidelijk. "Maar ik vermoed dat we voorlopig nog voldoende hebben", stelt Hermans gerust.

De kans blijft klein

Ondanks dat er een toename is van ziektegevallen van meningokokken, blijft de kans dat je het oploopt heel klein. "Veel mensen zijn al drager van een goedaardige versie van het virus. Het kan zijn dat je er een infectie van krijgt en er goed ziek van wordt, maar die kans is erg klein", aldus Niek Stoop, medisch specialist bij Premeo.

Als je nekspieren stijf worden en je koorts krijgt, moeten de alarmbellen gaan rinkelen, volgens de medisch specialist. "Dan is het tijd om naar het ziekenhuis te gaan."