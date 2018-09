Nel dolblij dat bankje voor bloemenman Frank terug is: "Hij hoort op deze plek"

HEEMSKERK - Nel Stammes kan weer lachen. Het bankje op de stoep voor haar huis op de hoek van de Marquettelaan en de Mozartstraat in Heemskerk is sinds gisteren weer terug. De bank betekent veel voor haar. "Hij hoort op deze plek."

Het bankje voor haar deur is niet zomaar een bankje. Het is een eerbetoon aan haar in april overleden man Freek, een ras-Heemskerker die op die plaats bloemen verkocht en de voorbijgangers op een 'vingerfluit-concert' trakteerde. Ter nagedachtenis aan Freek plaatste de gemeente Heemskerk het bankje op de plek waar hij altijd zat.

Toen Nel op een dag uit het raam keek, was het bankje verdwenen. Ze was bang dat de bank was gestolen, maar via via hoorde ze dat een wagen van de gemeente het bankje had beschadigd bij schoonmaakwerkzaamheden. Daarna was het voor reparatie meegenomen naar de werkplaats.

De bank zou na de feestweek worden terug geplaatst. En zo geschiedde gister. Tot blijdschap van Nel. "Ik heb 'm vreselijk gemist en niet alleen ik. Veel buren gaan er graag even op zitten. Hij hoort op deze plek. Ik ben er heel blij mee."