Miljonairs opgelet: 'stulpje' naast prinses Beatrix staat te koop

Lage Vuursche - Uit je slaapkamerraam zwaaien naar prinses Beatrix? Wie die droom heeft, kan een bod uitbrengen op een landgoed aan de Kloosterlaan in Lage Vuursche, net over de provinciegrens bij Hilversum. Het optrekje ligt op een steenworp afstand van kasteel Drakensteyn, waar onze voormalige vorstin van haar oude dag geniet.

De vastgoedtak van veilinghuis Christie's biedt het landgoed met 'monumentaal hoofdhuis, dienstwoning, koetshuis alsmede een orangerie en inpandig zwembad' aan zonder de vraagprijs te vermelden.

Volgens de makelaar moeten potentiële kopers echter wel flink in de buidel tasten, want de kosten liggen zo tussen de vijf en tien miljoen euro. Ook is enige discretie van belang, want het verkoopproces wordt "gezien de royale omgeving" geheim gehouden, zo vertelt Leslie de Ruiter aan De Telegraaf.

'Garden of Amsterdam'

De kans is aanwezig dat de nieuwe buren van prinses Beatrix uit het buitenland komen. "Dit gebied heet buiten Nederland niet de Utrechtse Heuvelrug of het Gooi, maar 'the garden of Amsterdam. En die is heel gewild", aldus De Ruiter.