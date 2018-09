Politie-cao hangt nog op twee punten

NOORD-HOLLAND - De politievakbonden, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de korpschef zijn het na uren onderhandelen in de nacht van donderdag op vrijdag nog niet eens geworden over een nieuwe cao. Volgens voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp zijn er nog twee punten waar ze uit moeten komen.

"We moeten kijken of dat de komende uren nog wat kan opleveren", zei Van de Kamp in het Radio 1 Journaal. "We gaan nu eerst in gesprek met onze kaderleden en besturen om te laten weten hoever we nu staan en misschien komt er dan toch nog een oplossing."

De punten die belangrijk zijn gaan om het mogelijk eerder uittreden van oudere collega's en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing. "Daarin zijn wel stappen gezet, maar dat is nog niet voldoende."

De politie dreigt met een grote actie als er vrijdagavond nog geen akkoord is bereikt. Er wordt dan alleen bij grote nood uitgerukt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de actie via een kort geding voorkomen. Dat dient vrijdagmiddag om 14.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.