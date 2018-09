Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweerkazerne Ouderkerk aan de Amstel definitief op slot om personeelstekort Foto: Brandweer Ouderkerk aan de Amstel

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - (AT5) De brandweerkazerne aan de Diederick van Haarlemstraat in Ouderkerk aan de Amstel gaat per direct op slot. Dat besluit is genomen vanwege het aanhoudende personeelstekort en omdat er een nieuwe standplaats nodig was.

Dat melden de gemeente Ouder-Amstel en de brandweer Amsterdam-Amstelland. "Het is bijzonder jammer dat kazerne Ouderkerk buiten dienst is gegaan", aldus brandweercommandant Leen Schaap. "De inzet van de vrijwilligers is altijd geweldig geweest. Ik hoop dan ook van harte dat we de kennis, kunde en betrokkenheid van een aantal van deze vrijwilligers kunnen behouden voor Brandweer Amsterdam-Amstelland." Volgens de gemeente nemen de kazernes in Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost de taken over. De aanrijtijden blijven nagenoeg gelijk.