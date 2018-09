Minderjarige jongeren moeten blaastest doen bij feestweekend Medemblik

MEDEMBLIK - Bij het feestweekend in Medemblik deze week moeten jongeren onder de achttien een blaastest doen. Wie tegen de regels in toch heeft gedronken, kan een waarschuwing verwachten.

De gemeente liet weten de controles te willen houden, vooral op zaterdag. In overleg met de organisatie is besloten er geen sancties aan te verbinden als blijkt dat een jongere alcohol op heeft. Wie heeft gedronken, mag gewoon de tent in.

"Dat geeft niemand een reden om er lak aan te hebben", zegt de voorzitter van Rondom, de organisatie van het feestweekend. De blaastesten zijn bedoeld om jongeren bewust te maken van alcoholgebruik. Volgend jaar wil voorzitter Hans van Woerkom wel sancties zetten op drankgebruik onder jongeren. "Maar nu vonden we het te kort dag om de sancties in te voeren. Nu vragen we om bekendheid en begrip."

De jongeren op straat vinden het wel vreemd dat er niet meer gedronken mag worden. "Het mocht eigenlijk altijd wel en het feest is ook maar één keer per jaar."

Na het feestweekend wil de organisatie Rondom meteen in gesprek met de gemeente over het feestweekend van volgend jaar.