AZ-Feyenoord als enige eredivisiewedstrijd nog op losse schroeven Foto: ANP/Olaf Kraak

ALKMAAR - Omdat de politie voor komend weekend de 'heftigste acties ooit' heeft afgekondigd, is het nog maar de vraag of de wedstrijd AZ-Feyenoord wordt afgewerkt. Het duel is de enige wedstrijd op het hoogste niveau waarover nog geen definitief besluit is genomen.

Dat meldt de KNVB op haar website. De andere acht Eredivisie-wedstrijden - waaronder Ajax-FC Groningen - gaan gewoon door, ongeacht of er voldoende agenten beschikbaar zijn. Lees ook: Ajax wil veiligheid in stadion zelf garanderen De Eerste divisie kampt met meer onzekerheid: acht wedstrijden staan nog op losse schroeven, maar de KNVB heeft laten weten dat SC Cambuur-Telstar morgenavond sowieso doorgaat. Lees ook: Kaartverkoop uitvak Cambuur-Telstar stilgelegd Vanochtend werd wel de kaartverkoop voor Telstar-fans stilgelegd, omdat beide clubs de veiligheid niet kunnen garanderen als er meer kaarten worden verkocht dan nu het geval is. 'Uitsluitend bij grote nood'

De politiebonden hebben hun achterban opgeroepen om tussen vrijdagavond 18.00 uur en zondagavond 23.59 uur uitsluitend uit te rukken bij grote nood, en al het andere werk te laten liggen. Daarmee hopen ze de druk op te voeren en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Lees ook: Politie komt alleen nog bij echte nood: "Heftigste actie ooit" Minister Ferd Grapperhaus vindt dat de politie met de actie 'onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid' veroorzaakr, en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de bonden. Die zaak dient morgenochtend om 11.00 uur.