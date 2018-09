Deel dit artikel:













Haarlemse ondernemer wint half miljoen met luchtbellengordijn tegen plasticsoep Foto: BM Fotografie

AMSTERDAM - Anne Marieke Eveleens is vandaag uitgeroepen tot winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge. In de finale wist de 29-jarige Haarlemse de internationale jury te overtuigen van The Great Bubble Barrier, een revolutionair luchtbellengordijn waarmee ze de plasticsoep uit de oceanen wil halen.

Eveleens was één van de 845 ondernemers die een duurzaam ondernemingsplan om klimaatverandering tegen te gaan hadden ingediend. "Dat ik hier nu als winnaar sta, had ik nooit durven dromen!" Ze ontvangt een cheque ter waarde van 500.000 euro. Lees ook: Zaans echtpaar gaat met auto van plastic afval naar Antarctica Ongeveer tachtig procent van het plastic in de zee stroomt via rivieren de oceaan in. Om deze plasticsoep tegen te gaan ontwikkelde The Great Bubble Barrier een luchtbellenscherm voor rivierbeddingen dat plastic afvangt voordat het in de zee terecht komt. Deze groene innovatie doet dit door onder hoge druk lucht door een geperforeerde buis op de rivierbodem te persen. Hierdoor ontstaat een godijn aan luchtbellen zowel plastic afval als de zwevende microdeeltjes blokkeert. Langs het luchtbellengordijn drijft het plastic naar de waterkant waar het vervolgens wordt afgevangen voor recycling. Lees ook: Greenpeace start actie tegen plastic verpakkingen Met het prijzengeld wil Eveleens een eigen afvangsysteem voor plastic ontwikkelen en een 'Bubble Barrier' in Nederland in gebruik gaan nemen.