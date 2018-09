Deel dit artikel:













Leeghwaterbrug half jaar later opgeleverd door bouwstop Foto: NH / Anne Klijnstra

ALKMAAR - De Leeghwaterbrug bij Alkmaar wordt een half jaar later opgeleverd dan gepland. Uit de nieuwe planning van de aannemer blijkt dat de brug pas in september 2019 klaar is.

De vertraging komt doordat de aannemer in juli een bouwstop opgelegd heeft gekregen, omdat de werkzaamheden niet volgens afspraak verliepen. De aannemer moest nieuwe berekeningen en tekeningen aanleveren bij de gemeente Alkmaar. Ook moest de aannemer het herstelplan en de planning aanscherpen. Lees ook: Gemeente Alkmaar legt tijdelijke bouwstop Leeghwaterbrug op De provincie Noord-Holland verwacht nu dat de werkzaamheden in de week van 15 oktober weer kunnen beginnen.