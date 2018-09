Beveiligers op Schiphol mogen staken van rechter

SCHIPHOL - De medewerkers van beveiligingsbedrijf Procheck International, die op Schiphol proberen criminele of terroristische activiteiten vroegtijdig te spotten, mogen staken. Dat heeft de rechter in Utrecht in een kort geding bepaald.

In januari komen de 170 medewerkers van Procheck International op straat te staan, omdat de Nederlandse staat niet langer gebruik wil maken van de diensten van het bedrijf. Omdat er nog geen sociaal plan op tafel ligt, overwegen de werknemers acties.



Veiligheid in gevaar

"Nog voordat we de acties hadden aangezegd is het bedrijf al naar de rechter gestapt", verklaart een woordvoerder van de werknemers. Ze stelde dat de nationale veiligheid in gevaar is als zij zouden gaan staken, maar de rechter oordeelde dat het bedrijf dat niet mag verbieden.



Ondervragen van passagiers

De 170 zogeheten profilers werken op Schiphol achter de security. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor het interviewen van passagiers die naar Israël of de Verenigde Staten vliegen. Ze ondervragen alleen de passagiers van vliegtuigmaatschappij El Al niet, omdat zij eigen profilers hebben.

Een datum voor de acties is nog niet bekend. "Maar gezien het feit dat deze mensen in januari werkloos worden, gaan we geen weken meer wachten."