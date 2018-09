Deel dit artikel:













Zon, paarden en gokken op de kortebaandraverij Purmerend Foto: NH/Mischa Korzec

PURMEREND - Terwijl paarden de grond deden trillen, zat het publiek in Purmerend vanmiddag heerlijk in de zon. Jan, lid in de Orde van Oranje-Nassau, genoot met volle teugen van de kortebaandraverij.

Hij zet zich al 18 jaar in voor de paardensport en heeft daar nu een onderscheiding voor gekregen. Die onderscheiding - een medaille - droeg hij vandaag met trots. "Eindelijk erkenning", zei hij. Voor iedere editie van de kortebaandraverij vindt Jan het spannend of er wel genoeg sponsors worden gevonden. De afgelopen maanden heeft hij daarom intensief gezocht naar donateurs. Vandaag kon hij eindelijk genieten. "Vanavond ga ik zitten met een sigaar, een pilsje en een broodje kaas. Dan ben ik tevreden."