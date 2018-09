Reddingsactie voor Hortus Alkmaar: "Dit unieke stukje natuur moet behouden blijven"

ALKMAAR - ALKMAAR Er is zo’n vijf en een halve ton nodig om de Hortus Alkmaar te redden. Een flink bedrag, maar de vrijwilligers hebben er goede hoop in dat het gaat lukken. Op de website van Hortus Alkmaar is een actie gestart om het geld binnen te halen voor de tuin met zeldzame planten. "We hebben er veel vertrouwen in dat veel mensen de Hortus een warm hart toedragen", zegt voorzitter Hans Cornelisse.

De tuin was dertig jaar lang de productietuin voor de homeopathische producten van VSM. Maar het bedrijf zette de productie stop. Om te voorkomen dat de tuin zou verdwijnen nam een groep vrijwilligers en Alkmaarse ondernemers de tuin over. Inmiddels werken er honderd enthousiaste vrijwilligers en trekt de tuin vijftienduizend bezoekers per jaar.

Projectontwikkelaar

De tuin met tal van bijzondere planten, waaronder zelfs bedreigde soorten, dreigt nu te verdwijnen omdat de grond verkocht is aan een projectontwikkelaar. De stichting Hortus Alkmaar huurde altijd de grond van de oorspronkelijke eigenaar geneesmiddelenfabrikant VSM, maar het contract wordt in 2019 beëindigd. De enige mogelijkheid om een deel van de tuin te behouden is door een stuk grond aan te kopen.

Op de website redhortusalkmaar.nl is een actie gestart, waarbij de teller op ruim 24.000 euro staat. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om fondsen te werven. Zo kunnen liefhebbers een plant of een vierkante meter van de tuin adopteren. En wordt hard gezocht naar bedrijven met een groen hart die hun naam willen verbinden aan een deel van de tuin. "Het is een groene oase midden in de stad. Dit unieke stukje natuur moet behouden blijven."

Groene glazenwasser

Boswachter Hanne Tersmette onderschrijft dat. Ze verwijst naar de zeldzame krabbenscheer die in de vijvers van de tuin groeit. "Wat deze plant bijzonder maakt is dat de groene glazenmaker, een zeldzame libellesoort, alleen hier zijn eitjes op legt. Zonder krabbenscheer geen groene glazenwasser. De biodiversiteit is hier zo groot en er is al zo weinig natuur in Nederland. Dus deze plek moeten we echt redden."