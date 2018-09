Oproep aan Texelaars: "Kom allemaal naar provinciehuis in Haarlem"

TEXEL - Het Texels Ondernemers Platform (TOP) en de Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) roepen Texelaars op om in groten getale mee te gaan naar Haarlem. Hier zal maandag een petitie wordt aangeboden ter verbetering van de bereikbaarheid van Texel en Den Helder.

Dat schrijft mediapartner Texelse Courant.

"In de afgelopen tijd is een manifest opgesteld om aandacht te vragen voor het oplossen van de bereikbaarheidsknelpunten op de route naar Texel. Om het aanbieden van dit manifest zoveel mogelijk kracht bij te zetten, vragen we of u op 17 september aanstaande om 13.00 uur aanwezig wilt zijn op het provinciehuis. We bieden dit manifest dan gezamenlijk aan!"

Naast het manifest zal een werkgroep inspreken over dit manifest. De veerboot met de demonstranten vertrekt maandag om 11.00 uur.