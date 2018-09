Salden gooit basis FC Volendam op de schop

VOLENDAM - De kansloze nederlaag van FC Volendam bij Go Ahead Eagles (3-0) kost drie spelers hun plek in het elftal. Rodney Antwi, Enzo Stroo en Paul Kok zitten morgenavond tegen TOP Oss op de bank. Teije ten Den, Nick Runderkamp en Ties Evers komen in het elftal.

Linksback Kok ging in Deventer bij de derde treffer opzichtig in de fout en speelde geen beste wedstrijd. Antwi ontbeert volgens trainer Misha Salden eveneens de vorm.

Stroo weer terug op de bank

De wissel van Stroo wekt de meeste verbazing, omdat de aanvaller in De Adelaarshorst voor het eerst dit seizoen het vertrouwen kreeg van zijn trainer. Een week later moet de topscorer van vorig seizoen de spitspositie alweer aan Teije ten Den afstaan. "Wisselen hoort bij profvoetbal", aldus Salden. "Tuurlijk zou het fijn zijn als we met een vastere formatie kunnen spelen, maar deze wedstrijd leent zich minder om met twee spitsen te spelen."

Stug TOP Oss

In tegenstelling tot FC Volendam is TOP Oss de competitie wél goed begonnen. Afgelopen weekend versloegen de Brabanders in Enschede FC Twente (1-2). Los van die verrassende zege verwacht Salden een lastige wedstrijd. "Zij spelen met vijf man achterop en drie ervoor. Het zal lastig zijn om er doorheen te komen, maar we gaan proberen toch kansen te creëren."

De aftrap bij FC Volendam - FC Oss is om 20.00 uur. Je hoort vanaf 19.00 uur alles over dit duel op de radio bij NH Sport. Verslaggever in het Kras Stadion is Edward Dekker. De analist is Edwin Keizer.

Opstelling: Van Stappershoef; R. Schouten, Evers, M. Tol, Bäly; Plat, Visser, Runderkamp; Doodeman, Ten Den en Peters