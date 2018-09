Jubileumboek Tata Steel over 100 jaar staalbedrijf in IJmond

IJMUIDEN - Er is vandaag bij Tata Steel een jubileumboek over 100 jaar staalbedrijf in de IJmond gepresenteerd. Bram Bouwens, een van de auteurs van het boek, overhandigde het eerste exemplaar aan Hans Fischer en Theo Henrar, de Europese en Nederlandse directeur van Tata Steel en burgemeester Martijn Smit van Beverwijk.

Het boek laat zien hoe de Nederlandse productiesite van Tata Steel zich sinds de oprichting in 1918 onder sterk wisselende economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden een toppositie heeft weten te verwerven. Het accent van het boek ligt op de nog nauwelijks beschreven periode van na 1990.

De relatie tussen de uitbreiding van het bedrijf en de ontwikkeling van de omgeving wordt apart belicht, voorzien van kaarten die de geografische en demografische veranderingen laten zien. Speciaal voor deze uitgave is in opdracht van Tata Steel door zes wetenschappers nieuw, onafhankelijk historisch en planologisch onderzoek verricht.

Invloed

"Ons bedrijf is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de omgeving", meent Mark Denys, directeur Technical van Tata Steel en verantwoordelijk voor het jubileumproject. "We zijn uitgegroeid tot de grootste werkgever van Noord-Holland, met een duidelijke invloed op infrastructuur, groei van gemeenten en werkgelegenheid. Om als bedrijf een goede toekomst te hebben is het belangrijk dat we weten waar we vandaan komen. Dit boek draagt daar aan bij", vervolgt Denys.

Het boek 'Door Staal Gedreven - Van Hoogovens tot Tata Steel 1918 - 2018' is vanaf nu verkrijgbaar en kost 34,95 euro.