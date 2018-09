Glennis-fan Henny Huisman lyrisch over succes: "Puur op talent gaat ze winnen"

AMSTERDAM - Glennis Grace heeft 't geflikt: ze is door naar de finale van America's Got Talent. Voor Henny Huisman, letterlijk fan van het eerste uur, komt dat totaal niet als een verrassing. "Als ze niet was doorgegaan had ik een biefstuk gegeten. En ik ben al meer dan veertig jaar vegetariër."

Presentator Henny kent Glennis (toen nog Glenda) van haar deelname aan de Soundmixshow in 1994. "Toen was ze al zo vreselijk goed, en dat is al bijna 25 jaar geleden", vertelt hij aan NH Nieuws.

Henny is haar al die tijd in de gaten blijven houden en volgt haar 'American Dream' dan ook op de voet. "Ik voelde gewoon dat ze nu de finale ging halen. Het kon ook haast niet anders: de juryleden gingen zo uit hun dak. En weet je wat het is, je kan er misschien niet van houden, maar het is gewoon wel heel goed."

Indirect is dit voor "de opa van de talentenjachten" ook een succes. "Want nu kan ik een internationale ster toevoegen aan al die namen die voorbij zijn gekomen", zegt hij lachend. "Dat maakt het extra leuk."

Talent

Ook voor Glennis' grote finale zit Henny voor de buis. Die wordt in de late uurtjes van dinsdag 18 september uitgezonden op NBC. In totaal zal de Amsterdamse het opnemen tegen vier concurrenten.

Of ze gaat winnen, durft Henny niet goed in te schatten. "Gaat Amerika kiezen voor iemand uit eigen land? Of vallen ze voor iemand met een emotioneler verhaal? Dat is afwachten. Ik weet één ding: als het alleen om talent zou gaan, zou ze winnen!"

Benieuwd naar het eerste grote optreden van Glennis Grace? Bekijk haar deelname aan de Soundmixshow hier: