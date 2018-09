Deel dit artikel:













Keijser en Paulis bereiken finale lichte dubbeltwee Foto: Pro Shots/Action Images

PLOVDIV - Marieke Keijser en Ilse Paulis hebben bij het WK in Plovdiv de finale bereikt in de lichte dubbeltwee. De Nederlandse roeisters, die vorige maand in Glasgow de Europese titel in de wacht sleepten, kwamen in hun halve finale in Plovdiv als eerste over de finish.

Keijser en Paulis bouwden hun race gestaag op. Ze werkten zich vanaf de vijfde plek op naar voren en finishten als eerste in een tijd van 7.05,620. Na hun gouden medaille in Glasgow mogen ze komende zaterdag proberen om ook eremetaal op het wereldkampioenschap in Plovdiv in de wacht te slepen. Ze roeien in de finale tegen onder meer de Verenigde Staten en Roemenië. Mannen vier-zonder

De mannen vier-zonder, die startten met Bram Schwarz (Het Spaarne), Bjorn van den Ende (Skøll), Jasper Tissen (Skadi) en Tone Wieten van Nereus, mogen zich eveneens opmaken voor de eindstrijd. Zij moesten Australïë voor zich laten gaan, waardoor ze zich als tweede plaatsten voor de finale. Vrouwen-dubbelvier

Olivia van Rooijen van Nereus plaatste zich samen met Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers voor de finale van de vrouwen-dubbelvier. Zij kunnen zaterdag de titel verdedigen, want vorig jaar pakten zij het WK-goud in het Amerikaanse Sarasota. De vrouwen eindigden in hun halve finale als derde, wat genoeg was om door te gaan naar de race om de medailles. Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersme (beide Nereus) plaatsten zich met Stefan Broenink en Koet Metsemakers in de dubbelvier via de herkansingen voor de finale.