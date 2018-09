Westfriezen zijn het zat om in stank van rolcontainers te zitten

HOORN - Nu woningbouwvereniging Intermaris haar huurders heeft verzocht om de rolcontainers achterin de tuin te plaatsen, is het geduld van de Westfriezen zo goed als op. Volgens Mickel Reemer uit Zwaag is het verzoek de wereld op z'n kop. "Het zou prettig zijn als Intermaris eens naar HVC zouden stappen wegens de problemen rondom de containers, in plaats van naar de burger."

Al sinds de invoering van de bak met oranje klep voor plastic, regent het klachten in West-Friesland. De bak wordt eens in de vier weken geleegd, net als de grijze bak voor restafval. Voor veel huishoudens is dit te weinig, waardoor ze met een overschot aan afval zitten. Daarbij gaan de bakken erg stinken, vooral in de zomermaanden.

Stank in de achtertuin

Intermaris bevestigt de problemen rond de containers in haar nieuwsbrief en verzoekt mensen de bakken achterin de tuin te zetten. Maar dat zien veel mensen niet zitten. "Ik wil dus niet in de stank zitten in mijn achtertuin. En de stank is dus ook precies de reden dat de containers voor mijn huis staan", vertelt Reemer.

Het verzoek is wat hem betreft de druppel die de emmer doet overlopen en daarom gaat hij de strijd aan met alle instanties om het afvalbeleid te veranderen. "Ik heb iedereen aangeschreven en ik roep iedereen op om zich aan te sluiten. Hoe meer, hoe beter."

Hij is niet de enige die zich verzet. Anna-Marie Lub uit Hoorn richtte vorig jaar al de Facebookgroep De Oranje Klachtenbak op om alle klachten over het afvalbeleid te verzamelen. En Ellen van der Knaap hield zelf een enquête en stapte daarmee naar de wethouder.

Klantonvriendelijk

Ook in de politiek zijn er meer dan eens vragen gesteld over het afvalbeleid. Guido Breuker (HOP) vindt het beleid klantonvriendelijk. "Er zijn mensen die hun afval afwassen om stank tegen te gaan. Mensen vriezen hun afval in. En als je naar blikvangers langs de weg kijkt, dan liggen er vaak zakken met luiers in. Mensen kunnen hun afval gewoon niet kwijt."

Als het aan hem ligt, krijgen de burgers snel meer inspraak in het onderwerp. "Wij als raadsleden hebben er ook geen controle over omdat alles is vastgelegd in de CAW (Centraal Afvalbeleid West-Friesland)."

Mickel Reemer vindt het tijd voor actie. In aanloop naar Prinsjesdag roept hij dan ook de leden van de Staten-Generaal op om naar het afvalbeleid te kijken. "Wij voelen ons als burgers niet gehoord. Kijkt u alstublieft nog eens naar de regelgeving zodat het leven weer wat makkelijker en aangenamer wordt."

Prinsjesdag

