Overleden ijskoningin van Haarlem 'gaf heel veel liefde'

HAARLEM - De gisteren overleden ijskoningin van Haarlem, Beate Garrone (69), was een vrouw die zichzelf helemaal wegcijferde voor anderen. Dat zegt zoon Rinaldo: "Mama gaf zo veel liefde. Ze dacht alleen aan anderen. Voor ons betekende ze alles."

Zoons Alessandro, Orlando en Rinaldo hebben na haar overlijden besloten de deuren van de in Haarlem wereldberoemde ijszaak Garrone dit jaar verder gesloten te houden. "Mama is ons zo dierbaar geweest. We hebben echt even tijd nodig om dit te verwerken, om te rouwen."

IJskoningin

Heel veel Haarlemmers kenden Beate Garrone, de ijskoningin van de Grote Houtstraat in het centrum van Haarlem. Zij was decennialang het gezicht van misschien wel de bekendste ijszaak van de stad. Haar drie zoons zijn door haar opgeleid.



De eigenaresse werd in maart 2016 getroffen door een hersenbloeding. Ze raakte in coma. "Na het AMC is ze een tijdje in een kliniek in Duitsland geweest. Daarna hebben we haar thuis 24 uurszorg gegeven. We hadden de beste therapeuten voor haar geregeld."

Bacterie

Ze ging de laatste tijd juist opmerkelijk goed vooruit. "Door alle oefeningen ging het beter met haar. Ze werd scherper en er was een vorm van communicatie. Het tragische is dat ze een paar weken geleden een bacterie binnenkreeg. Daar is ze aan overleden. Ze kreeg geen lucht meer binnen. De dokter zei nog dat mama zo sterk was en het lang volhield."

Beate Garrone maakte ijs en won daar prijzen mee, maar stond ook altijd klaar voor haar klanten. "Voor heel veel mensen stond ze open en ze gaf ze veel liefde. Mama was een bijzondere vrouw."