Redactiemedewerker, verslaggever en oud-wethouder Jaap Kos overleden

HUIZEN - Onze redactiemedewerker/verslaggever en oud-wethouder van de Gemeente Huizen, Jaap Kos is maandag 10 september overleden. Na zijn pensionering in 2006 ging hij aan de slag bij de lokale radio Phohi.

Hij stond aan de wieg van Phohi Magazine en was onze expert op het gebied van politieke verslaggeving. Ook het voetbal had een warme plek in zijn hart.

Jaap was al enige tijd ziek en is 75 jaar oud geworden.

Zaterdag 15 september zenden wij bij NH Gooi een compilatie uit van zijn interviews.