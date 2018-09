Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Koukleum' Sanae Orchi duikt in ijsbad voor YouTube-serie Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - In de YouTube-serie 'Sanae Zoekt' maakt programmamaakster Sanae Orchi (28) een innerlijke reis op zoek naar zichzelf. De cursus mindfullness slaat ze voor deze gelegenheid even over en ze pakt het direct wat grondiger aan.

Sanae, bekend als presentatrice van onder andere NH Nieuws, AT5 en Powned, neemt in de vlogserie een kopje 'trip thee', volgt een watersessie en duikt in de wondere wereld van wateryoga en kundalini yoga. Lees ook: Sanae Orchi tript op ayahuasca in nieuwe YouTube-serie In de eerste aflevering zagen we hoe ze zich aan ayahuasca waagt, een brouwsel van planten waar je flink van gaat trippen. Deze week doet ze het iets rustiger aan en duikt 'koukleum' Sanae in een ijsbad. Met de juiste ademtechnieken moet het gaan lukken, maar houdt ze het ook vol? Check dat in aflevering twee van 'Sanae Zoekt': Meer zien? Op ons YouTubekanaal vind je nu al alle afleveringen!